Imprenditore campano porta in crociera dipendenti e famiglie: “Grazie per il vostro lavoro “

Villa Regina, crociera in regalo per i dipendenti

Una crociera per i dipendenti e per le loro famiglie è il regalo che l’imprenditore irpino Benedetto Perrino, titolare di Villa Regina a Grottaminarda (in provincia di Avellino), ha voluto fare al suo staff. Un modo per ringraziarli per il lavoro svolto e il successo ottenuto anche nel corso di quest’anno nel settore della ristorazione e del wedding.

Villa Regina, imprenditore regala crociera ai dipendenti

Una storia che vale la pena raccontare e che rappresenta un vero e proprio schiaffo al lavoro in nero, allo sfruttamento degli operai, agli stipendi irrisori che, purtroppo, continuano a rappresentare una vera e propria piaga per la società. Una vicenda che vede al centro un imprenditore campano, titolare di Villa Regina e tra i fondatori di Villa Belvedere e Villa Nova, che ha voluto premiare i suoi dipendenti in occasione dei festeggiamenti per i 50 e 30 anni di attività di Villa Belvedere e Villa Regina.

Dagli chef ai camerieri passando per lo stesso titolare: tutto lo staff delle rinomate strutture è stato ospitato a bordo di una nave Msc che ha toccato varie tappe nel corso del suo viaggio. I lavoratori hanno potuto trascorrere piacevoli momenti di spensieratezza e relax non solo con i propri colleghi ma anche con le rispettive famiglie.

“Quest’anno con tutto lo staff ci siamo concessi una bella crociera di 5 giorni. Voglio ringraziare loro, ci prepariamo a nuove sfide, guardiamo al futuro con nuove prospettive perché tutto quello che riusciamo a fare insieme è frutto del nostro lavoro. Grazie a voi per la qualità del lavoro che svolgete” – ha sottolineato Perrino che ha preso parte alla crociera di fine novembre insieme al suo staff.

Un anno di successo per l’imprenditore irpino che proprio nel mese di dicembre ha ottenuto il Premio Industria Felix per Villa Regina che si è classificata tra le prime 10 aziende in Italia nel settore della ristorazione, conquistando il primo posto per numero di matrimoni organizzati.

“Essere selezionati tra 700 mila imprese su scala nazionale è per noi un traguardo straordinario, frutto di innovazione, sostenibilità e una visione moderna che ci guida da quasi 30 anni. Questo riconoscimento celebra il nostro impegno a rendere ogni ricevimento unico. Grazie ai nostri collaboratori, alla nostra famiglia e a tutti coloro che ogni giorno ci affidano i loro sogni. Insieme scriviamo una storia di eccellenza e passione che guarda al futuro”.