Autostrade, arriva l’aumento del pedaggio: tutte le tratte soggette all’incremento

Autostrade, aumenta il pedaggio: incremento sulle tratte tra l’1,67 e l’1,8 %

Da ieri si è registrato un incremento dei pedaggi sulla rete autostradale. Sulla Napoli-Salerno, gestita dalla concessionaria «Salerno-Pompei-Napoli spa», si segnala un aumento dell’1,67%. Un rincaro è atteso anche per la rete della società Autostrade per l’Italia.

Aumenta il pedaggio delle autostrade: di quanto sarà l’incremento

Per quanto concerne la Campania, oltre alla Napoli-Milano, gli aumenti interessano la A16 Napoli-Canosa e la A30 Caserta-Salerno. L’incremento sarà dell’1,8%, che, come chiarisce il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, corrisponde al tasso di inflazione programmato per il 2025.

Autostrade, l’elenco delle tratte che saranno soggette ad aumenti del pedaggio

In aggiunta alla tratta amministrata dalla Salerno-Pompei-Napoli, ecco l’elenco delle autostrade che subiranno aumenti assegnate ad Autostrade per l’Italia, secondo le informazioni fornite dal ministero dei Trasporti:

A1 Milano – Napoli, diramazione Roma Nord e diramazione Roma Sud

Raccordo A1 – Tangenziale Est di Milano

A4 Milano – Brescia

A7 Serravalle – Genova

A8 Milano – Varese, diramazione Gallarate – Gattico

A9 Lainate – Como – Chiasso

A10 Genova – Savona

A11 Firenze -Pisa Nord

A12 Genova – Sestri Levante, Roma – Civitavecchia

A13 Bologna – Padova, diramazione per Padova Sud e diramazione per Ferrara

A14 Bologna – Taranto, diramazione per Ravenna, diramazione per la Tangenziale di Bari, Raccordo A1 – A14

A16 Napoli – Canosa

A23 Udine – Tarvisio

A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, diramazione Predosa – Bettole, diramazione Stroppiana – Santhià

A27 Mestre – Belluno

A30 Caserta – Nola – Salerno