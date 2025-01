Caggiano, scomparsa donna di 55 anni: indossava un giubbotto verde ed una sciarpa

Attualmente, a Caggiano, sono in corso le ricerche di una donna scomparsa da ieri pomeriggio. L’ultimo avvistamento risale alle 16, e la denuncia è stata presentata in serata. Si ipotizza che possa aver preso un autobus per recarsi a Eboli.

Caggiano, donna scomparsa da ieri: potrebbe aver preso un autobus

L’ultima volta che è stata vista indossava una sciarpa indaco che le copriva il viso, un giubbotto verde, un cappellino e portava con sé una busta di plastica e una borsa. La donna, che vive a Caggiano, ha 55 anni.

Non è rientrata a casa la scorsa notte e i familiari hanno sporto denuncia per la sua scomparsa. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, sotto la direzione del capitano Veronica Pastori, con il supporto della protezione civile Gopi onlus, dell’amministrazione comunale e di altri volontari.

Presunto avvistamento su un autobus diretto ad Eboli

Potrebbe essere stata avvistata su un autobus diretto a Eboli, ma ci sono altre piste da seguire. I parenti fanno sapere che chiunque possa averla vista o abbia informazioni utili è pregato di contattare i carabinieri o il Comune.