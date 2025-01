PARADOSSO KVARA/ “Voglio giocare la Champions”, ma il PSG può essere fuori già il 29 gennaio

“Voglio giocare la Champions League”. Sarebbe questo il motivo principale per cui Khvicha Kvaratskhelia avrebbe deciso di lasciare Napoli in fretta e furia nel bel mezzo di una lotta al tricolore (sarebbe il secondo in tre anni) a gennaio.

Il desiderio di quelle notti magiche, ricche di stelle e visibilità. L’obiettivo massimo di ogni calciatore. Un obiettivo che a settembre, rimanendo in azzurro, si sarebbe nuovamente trasformato in realtà con tutte le probabilità.

Kvaratskhelia: “Voglio giocare in Champions League”, ma con il PSG rischia di non farlo

Ma Kvara non voleva più aspettare Inaccettabile rimanere un anno senza giocare in Europa. E quindi via subito a Parigi, per ambire alla coppa dalle grandi orecchie.

Khvicha, ma hai visto la situazione del PSG in Champions? Evidentemente non in maniera approfondita. I transalpini sono infatti con un piede e mezzo fuori dalla competizione, a 180′ dal termine della prima fase di un nuovo format a girone unico che ha messo in difficoltà un bel po’ di big.

Allo stato attuale, la squadra di Luis Enrique sarebbe fuori. Posizionata al 25esimo posto con 7 punti conquistati in 6 partite, ha disperato bisogno di rosicchiare terreno almeno a una tra Manchester City, PSV Eindhoven e Dinamo Zagabria.

Nel prossimo incontro, previsto al Parco dei Principi il prossimo martedì 22 gennaio, i francesi affronteranno proprio i Citizens di Guardiola, i quali dovranno vincere per ottenere la qualificazione alla fase successiva e scongiurare beffe all’ultima giornata.

Il PSV Eindhoven sarà invece impegnato sul campo della Stella Rossa (di fatto già eliminata), mentre la Dinamo Zagabria se la vedrà a Londra contro l’Arsenal: i Gunners sono certi di un posto alla fase successiva.

Ma non è finita qui, perché a pari punti con il PSG, attualmente c’è lo Stoccarda, che nel prossimo turno sarà impegnato sul campo della squadra materasso di questa edizione della Champions: lo Slovan Bratislava.

E per uno scherzo del destino, all’ultima giornata il calendario proporrà proprio quello che ha tutta l’aria di trasformarsi in uno spareggio salva-vita tra i transalpini e i tedeschi in Germania.

Insomma, Kvaratskhelia rischia seriamente di non riuscire neanche ad avere il tempo di trovare casa a Parigi, che si potrebbe trovare già fuori da quella Champions League che l’ha fatto scappare via di notte dalla città che l’ha fatto grande.