Una neonata di sei mesi è morta in Costiera Amalfitana dopo un malore con fuoriuscita di sangue dal naso, stando alle prime ricostruzioni del caso. Una tragedia che si è consumata nel piccolo borgo di Scala, straziato da una notizia che non si vorrebbe mai apprendere.

Neonata morta dopo un malore improvviso

Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri, 14 gennaio. Sembra che sua madre, una farmacista di 36 anni, si sia accorta del malore della bambina dopo averla allattata, chiamando immediatamente i soccorsi. Purtroppo il personale del 118 ha potuto solamente constatare il decesso della neonata. Nell’abitazione sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Agropoli per effettuare i rilievi che, in casi del genere, sono d’obbligo. La Procura di Salerno, competente territorialmente, ha aperto un fascicolo d’indagine ed ha disposto l’autopsia che sarà eseguita presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Al momento non è stato ipotizzato alcun reato.

Lutto cittadino a Scala

Il sindaco di Scala, Ivana Bottone, ha proclamato il lutto cittadino: “La nostra comunità è stata scossa da un profondo e lacerante dolore, l’improvvisa morte della piccola Anita. Una notizia straziante, rispetto alla quale non ci sono parole, ma solo silenzio e raccoglimento. Restiamo attoniti di fronte alla fatalità di una vita che si interrompe in così tenera età lasciando un vuoto incolmabile ed una ferita inguaribile”.

“Esprimo a nome mio e di tutta la comunità di Scala, la nostra sentita e sincera vicinanza ai genitori e a tutti i familiari, con la speranza che possano trovare conforto nella memoria del suo sorriso e della sua innocenza, nonché la forza di superare il dolore di questa immane tragedia. Preannuncio che per il giorno del funerale sarà proclamato il lutto cittadino in segno di vicinanza e profondo cordoglio. Buon viaggio dolce Anita. Il Sindaco, Ivana Bottone”.