La mamma della prof arrestata: “Stiamo male, si stanno accanendo contro questa ragazza”

Sull’arresto con l’accusa di violenza sessuale avvenuto a Castellammare di Stabia, è intervenuta la mamma della professoressa indagata, raggiunta dalle telecamere della trasmissione Chi l’ha Visto, trasmessa su Rai 3.

La mamma della professoressa di Castellammare: “Stiamo male”

“Stiamo malissimo. Tutti si stanno accanendo contro questa ragazza, senza che sia stato seguito un processo. Ci rendiamo conto? Noi qui siamo ridotti ai minimi termini. Siate garbati quando trattate la vita delle persone perché questa è una persona che ha studiato regolarmente, siamo 27 insegnanti in una famiglia, ha conseguito dei titoli, amava e ha amato il suo lavoro come lo abbiamo amato tutti noi” – ha detto, affranta, la mamma dell’insegnante arrestata.

La donna, attualmente in carcere, dovrà rispondere delle accuse di violenza sessuale, maltrattamenti, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenni. Elementi d’accusa che sarebbero emersi non solo dalle testimonianze degli studenti coinvolti (tutti di età compresa tra gli 11 e i 13 anni) ma anche dalle chat che la professoressa intratteneva con i ragazzi.

Queste invece le parole dell’insegnante, poco prima dell’arresto, ricavate da un audio inviato ad una delle mamme: “Non voglio più lavorare così, non so nemmeno se arrivo a conclusione di questo anno. Secondo me le mamme si sono messe tutte insieme per fare queste cose. Non esiste, per dare un pochino di amicizia a questi ragazzi io mi trovo nei guai”.

“Per essere stata un po’ amica dei ragazzi, io devo passare i guai della vita mia. Dovevo venire a Castellammare per passare i guai della vita mia? Non ho mai avuto questi problemi, sono stata in tantissime scuole. Io ora ho paura di andare a scuola, chiamo i carabinieri. Non è reato avere i bambini sui social però io non ci lavoro più così perché non è lavorare, significa stare in un inferno. Io l’anno prossimo non ci vengo là” – ha concluso.