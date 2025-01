Mangia salmone al ristorante a Napoli e si sente male, sospetta infezione Anisakis: cos’è

Si registra un caso di sospetta infezione da Anisakis a Napoli: sarebbe stata riscontrata in un giovane paziente che avrebbe accusato i primi sintomi dopo aver mangiato del salmone marinato all’interno di un ristorante di Soccavo.

Napoli, mangia salmone al ristorante: sospetta infezione Anisakis

Il ragazzo, dopo aver consumato pesce crudo, in particolare salmone marinato, sarebbe stato condotto prima all’ospedale Cardarelli e poi al Cotugno dove è stato sottoposto agli esami del caso. Pare che si tratti di un’intossicazione contratta proprio per il cibo ingerito, denominata infezione da Anisakis, ma i controlli sono ancora in corso. Attualmente il paziente viene seguito a domicilio e la situazione appare sotto controllo.

Intanto sono scattati i controlli dell’Asl Napoli 1 per l’attività ristorativa in questione. Stando a quanto rende noto Il Mattino, pare che al suo interno siano stati trovati alimenti con forte sospetto di non conformità all’oggetto di ulteriori analisi.

Cos’è l’infezione da Anisakis

L’Anisakis è l’infezione da larve di vermi del complesso Anisakis simplex e di altre specie di anisakidi, del complesso Pseudoterranova decipiens e del complesso Contracecum osculatum. L’infestazione si contrae per ingestione di pesce di mare o calamari crudi o poco cotti. Le larve migrano nello stomaco e nell’intestino tenue degli esseri umani, penetrano nella mucosa del tratto gastrointestinale, causando dolore addominale e talvolta vomito. L’endoscopia viene usata per la diagnosi e il trattamento (ossia, rimozione delle larve).