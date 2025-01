Da oggi aumenta il costo delle sigarette: 63 marche coinvolte. Di quanto saliranno i prezzi

A partire da oggi, giovedì 23 gennaio 2025, i fumatori italiani devono prepararsi a un nuovo aumento dei prezzi delle sigarette.

Questo incremento, che coinvolge non solo le sigarette ma anche sigari e tabacco trinciato, è stato ufficialmente annunciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Analizziamo le ragioni di questo aumento, quali marche sono colpite e quali potrebbero essere le conseguenze per i consumatori e per la salute pubblica.

L’aumento dei prezzi delle sigarette è il risultato di un provvedimento stabilito dalla Legge di Bilancio 2024, che ha previsto incrementi nelle accise sui prodotti del tabacco.

L’obiettivo è duplice: da un lato, raccogliere fondi per il bilancio dello Stato, dall’altro, scoraggiare il consumo di tabacco, un comportamento che ha un impatto significativo sulla salute pubblica.

L’accisa per mille sigarette è stata fissata a 29,50 euro per il 2025, un aumento rispetto ai 29,30 euro dell’anno precedente.

Aumento prezzi sigarette da oggi 23 gennaio 2025, quanto costeranno

Non tutte le marche di sigarette subiscono l’aumento allo stesso modo. Le variazioni di prezzo variano da pochi centesimi a incrementi più significativi, arrivando fino a 30 centesimi per pacchetto per alcune marche.

Tra le sigarette che vedono un aumento, possiamo citare Philip Morris Filter Kings, che passano a 5,50 euro per pacchetto, e altre 62 marche, con rincari che riflettono la diversa tassazione applicata a seconda del prodotto. Anche 37 marche di sigari e 14 di tabacco trinciato vedono un ritocco al rialzo.

Questi alcuni dei nuovi prezzi:

Marlboro Gold : 6,50€ (aumento di circa 20 centesimi)

: 6,50€ (aumento di circa 20 centesimi) Philip Morris Filter Kings : 5,50€ (aumento di circa 30 centesimi)

: 5,50€ (aumento di circa 30 centesimi) Merit : 6,30€

: 6,30€ Diana : 6,00€

: 6,00€ Chesterfield: 6,20€

Va notato che questi aumenti sono basati su dati disponibili al 23 gennaio 2025 e possono variare in base a ulteriori dettagli pubblicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Questi prezzi sono indicativi per le marche più comuni, mentre l’aumento medio si aggira intorno ai 20-50 centesimi per pacchetto, a seconda della marca.

Per un elenco completo e aggiornato, si raccomanda di consultare direttamente il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dove saranno pubblicati i listini aggiornati con tutti i dettagli.