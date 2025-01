Enzo Miccio in lacrime, lutto per il wedding planner napoletano: “Dolore troppo forte”

Un grave lutto ha colpito Enzo Miccio, il celebre wedding planner napoletano che ha condiviso attraverso i social un delicato momento della sua vita: è morto l’ex compagno Laurent Miralles, noto chirurgo francese venuto a mancare per cause non ancora rese note.

Lutto per Enzo Miccio: è morto l’ex compagno

“E’ impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo forte, difficile da accettare. Lo butto via come se non fosse vero. Buon viaggio Laurent, resterai con me, nel mio cuore, per sempre. Riposa in pace” – si legge nel post diffuso da Miccio in queste ultime ore.

Un messaggio commovente per dire addio all’uomo che lo ha affiancato per ben 6 anni e che ha condiviso con lui svariate esperienze, emozioni e momenti di vita quotidiana, in parte racchiuse nei diversi scatti diffusi da Enzo Miccio sulla sua bacheca.

In tanti hanno voluto mostrare la propria vicinanza al wedding planner con commenti d’affetto e condoglianze anche da parte di personaggi del mondo dello spettacolo e colleghi del settore. Miralles era un affermato chirurgo francese, attivo in particolare nel campo della medicina estetica e delle moderne tecniche anti-aging. Del tutto lontano dal mondo dello spettacolo, sui social si limitava a condividere contenuti riguardanti il proprio lavoro. Si è spento all’età di 54 anni.