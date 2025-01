Il legale di Kvara: “Trattativa con PSG durata mesi. ADL rifiutò cifra shock per Osimhen”

Nella giornata odierna, l’avvocato Salvatore Civale è intervenuto in diretta su CRC, la radio partner ufficiale della SSC Napoli, per discutere delle recenti operazioni di mercato che hanno coinvolto il club partenopeo, con un focus particolare sui casi di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

Civale ha chiarito immediatamente il suo ruolo, sottolineando di non essere un intermediario ma un consulente legale per gli operatori di mercato.

Il legale di Kvara: “De Laurentiis rifiutò 150 milioni per Osimhen”

Riguardo al trasferimento di Kvaratskhelia, ha definito l’operazione come una “buona operazione” anche per il Napoli.

“La società ha mostrato maturità comprendendo che l’avventura del calciatore a Napoli si era in qualche modo esaurita,” ha affermato. Il processo di trasferimento è stato lungo, con Civale che entra in scena nelle fasi conclusive per mettere nero su bianco gli accordi già raggiunti a voce, coinvolgendo diversi professionisti e diverse lingue per i contratti.

Un altro punto focale dell’intervento è stato il rifiuto da parte del Napoli di un’offerta da oltre 150 milioni di euro da parte di un club saudita per Victor Osimhen, nell’estate successiva alla conquista dello scudetto. Civale ha rilevato che questa decisione riflette la strategia del club di mantenere i propri talenti, nonostante offerte economicamente molto attraenti.

Civale ha spiegato che i trasferimenti internazionali richiedono un lavoro esteso e complesso, coinvolgendo collaborazioni tra più agenti e professionisti. Ha specificato che nel caso di Kvaratskhelia, il contratto del giocatore è stato redatto in francese, mentre quello di trasferimento in inglese, con altri accordi in italiano. Ha inoltre accennato alle commissioni pagate dal Napoli, senza entrare nei dettagli specifici delle cifre, ma confermando che quelle circolate sono più o meno corrette.