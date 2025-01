Accoltella l’amico al bar, avevano litigato per una partita di carte: follia nel Napoletano

Accoltellato a Pozzuoli per una partita di carte

Panico all’interno di un bar in zona Monterusciello, a Pozzuoli, dove un uomo avrebbe accoltellato un amico nel bel mezzo di una partita di carte, per un’ipotetica scorrettezza da parte dell’avversario. Una vicenda che ha letteralmente sconvolto i presenti che stanno collaborando con gli agenti per rintracciare l’aggressore.

Stando a quanto rende noto Il Mattino, i due amici si trovavano all’interno di un bar di via De Curtis e stavano giocando a carte. Improvvisamente, pare per una mossa sbagliata nel corso del gioco, avrebbero iniziato a litigare, scambiandosi minacce e insulti.

Uno dei due si sarebbe allontanato per poi tornare pochi secondi dopo armato di un coltello con il quale non avrebbe esitato a ferire l’amico, colpendolo più volte per poi dileguarsi, dandosi alla fuga. La vittima è stata prontamente soccorsa dai presenti e trasportata d’urgenza presso il vicino pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie.

Per fortuna, nonostante le lesioni riportate, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Licola e Monterusciello che dovranno ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e risalire al responsabile dell’agguato.

I militari, dopo aver ascoltato le testimonianze dei presenti e dello stesso titolare del bar, sono riusciti a risalire all’identità dell’aggressore che, tuttavia, al momento risulta ancora ricercato. Intanto, nelle stesse ore, un vero e proprio agguato si consumava nel cuore di Napoli dove a perdere la vita è stato Antonio Esposito, detto ‘O Cinese, un uomo già noto alle forze dell’ordine, morto all’età di 34 anni.