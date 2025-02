Sanremo, smarrita la valigia di Malgioglio e minaccia: “Salirò sul palco in pigiama”

Incidente per Malgioglio in vista di Sanremo, il cantautore minaccia di salire sul palco in pigiama

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, è capitato un episodio per nulla gradito a Cristiano Malgioglio. Il celebre cantautore, farà parte del cast della seconda serata insieme a Bianca Balti e Nino Frassica. C’è tanta attesa per il suo ritorno sul palco ma un imprevisto può rischiare di rovinare la serata di mercoledì.

Secondo quanto raccontato da Malgioglio stesso, le sue valige per la settimana di Sanremo sono ancora bloccate a Madrid. Il cantante afferma anche che l’allarme dovrebbe rientrare nelle prossime ore, ma nel caso in cui ci dovessero essere altri imprevisti ha già annunciato che salirà sul palco dell’Ariston in pigiama.

Malgioglio tramite storie sui propri canali social ha raccontato la sua sventura in vista di Sanremo. Nelle prossime ore si scoprirà se l’allarme sarà rientrato o meno. Nel mentre il cantante minaccia di salire sul palco col pigiama.

“Dovevano arrivare 7 giorni fa ma non sono arrivati. Non nascondo che sono molto preoccupato ma mi hanno assicurato che tra poche ore dovrebbero arrivare”. Non solo. Cristiano Malgioglio ha ammesso che sta pensando di presentarsi sul palco dell’Ariston in pigiama, se le valigie non dovessero rientrare in suo possesso in tempo per l’esibizione, messa in agenda nella seconda serata di Sanremo con Bianca Balti e Nino Frassica .