Una napoletana e una casertana in coppia a Sanremo: chi sono Vale LP e Lil Jolie

Tra le prime esibizioni della seconda serata del Festival di Sanremo 2025 c’è quella del duo formato dalle artiste campane Vale LP, originaria di Napoli, e Lil Jolie, di Caserta. In coppia gareggiano per contendersi la vittoria nella categoria Nuove Proposte con il brano Dimmi tu quando sei pronto a fare l’amore.

Vale Lp e Lil Jolie, napoletana e casertana a Sanremo: chi sono

All’anagrafe Valentina Sanseverino, Vale LP è una cantautrice e rapper italiana, nata a Napoli nel 1999. Si tratta di una delle figure più interessanti del panorama musicale attuale grazie alla sua personalità irriverente che caratterizza il suo genere pop che combina elementi hip hop e cantautorali con forti riferimenti alla cultura popolare.

Vale LP ha inaugurato il suo percorso musicale nel 2018 pubblicando demo per divertimento su Soundcloud. Nel maggio del 2024 ha pubblicato il suo primo album, intitolato Guagliona, che contiene l’omonimo singolo in collaborazione con Lil Jolie: la fusione musicale con la collega e amica è stata decisiva per la sua carriera.

Angela Ciancio, in arte Lil Jolie, è una cantautrice nata nel 2000 in provincia di Caserta, divenuta popolare soprattutto per la sua partecipazione al talent condotto da Maria De Filippi, Amici. Il suo stile unisce il cantautorato italiano tradizionale al mondo rock, elettronico e urban con influenze del pop francese.

Anche lei ha iniziato a muovere i primi passi in musica nel 2018, affermandosi sul web ed avviando una serie di collaborazioni con altri artisti come Carl Brave, Ketama 126, Franco 126. Decisivo il sodalizio con Vale LP che le artiste hanno deciso di consolidare anche su uno dei palchi più famosi d’Italia, quello dell’Ariston.

Dimmi tu quando sei pronta per fare l’amore: il testo

Tu sembra abbia paura di me

E non do una ragione

A quello che non fai

Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore

Quando sei pronto per fare l’amore

Prova a scendere un secondo ma senza timore

Scendere un secondo ma senza timore

Dimmi tu quando sei pronta per fare l’amore

Quando sei pronta per fare l’amore

Che a me sembra così folle non fare l’amore

Oppure non hai voglia di farlo con me

I miei occhi sono recinto dal quale non puoi scappare più

Io non sono lei, la bambola che prendi e che butti giù

Prenditene una

Una che ti cura

E che ti bacia in bocca solo quando vuoi tu

Una che ti scusa

Che rimane muta

Che ha capito tutto ma ci passa su

Ma sai che sono io quella giusta per te

L’unica donna che

Ti sa far piangere

RIPETIZIONE RITORNELLO

Dimmi di cosa hai paura

Un uomo come te io l’ho già conosciuto

Una donna come me

Nessuno la rifiuta

Che sono troppo matta è cosa risaputa

Io lavoro tutto il giorno

E tu sopra un divano

A domandarti “ma con lei chissà come si fa”

E quando torno tardi a casa e voglio un po’ di relax

Hai il coraggio anche di dirmi “No non mi va”

Tu sembra abbia paura di me

E non do una ragione

A quello che non fai

Come non so spiegarti come

Non vuoi fare l’amore

RIPETIZIONE RITORNELLO.