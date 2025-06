Campi scuola estivi gratis in tutta la Campania, oltre 61 da Napoli a Caserta: tutte le info

Anche quest’anno torna l’appuntamento con i campi scuola estivi gratis della Protezione Civile, nell’ambito del progetto “Anch’io sono la protezione civile”, che daranno l’opportunità a ben 1400 ragazzi, di età compresa tra i 10 e i 16 anni, di partecipare ad una serie di iniziative in tutta la Campania, da Napoli a Caserta.

Campi scuola estivi gratis in Campania, da Napoli a Caserta

Sono ben 61 i campi che, dalla metà di giugno ai primi di settembre, saranno allestiti dalle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Regione Campania su tutte le cinque province: un’opportunità completamente gratuita per 1400 ragazzi, tra i 10 e i 16 anni, che avranno la possibilità di acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi presenti sui loro territori, in particolare il rischio incendi boschivi, oltre alla conoscenza dei Piani Comunali di Protezione Civile e del ruolo di cittadinanza attiva che possono ricoprire a tutela dell’ambiente e della propria comunità.

Organizzata dalla Regione Campania, l’iniziativa che rispetta il format nazionale, si articola in attività ludico-ricreative e didattiche spalmate su più giornate: i ragazzi avranno la possibilità di dormire in un vero campo allestito dai volontari della protezione civile. Non mancheranno le esercitazioni pratiche e momenti per stare insieme condividendo i valori della vita, del rispetto del prossimo e per la propria terra.

Sono 46 i campi scuola interamente finanziati dalla Regione Campania mentre i restanti 15 sono finanziati con risorse nazionali. I volontari coinvolti sono circa 500. Collegandosi all’apposita sezione del sito della Regione Campania è possibile consultare la mappa con tutti i campi scuola disponibili. Cliccando su ogni singola iniziativa si ha accesso a tutte le informazioni del campo in questione con le relative modalità di prenotazione. La cartina è in continuo aggiornamento. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero Verde della Protezione Civile della Regione Campania: 800.232525