La pizza più buona del mondo si mangia a New York e Caserta: la classifica di 50 Top Pizza

Nella serata di ieri al Teatro Mercadante di Napoli si è tenuta la cerimonia di premiazione di 50 Top Pizza, la prima e più importante guida di settore al mondo, che ha premiato le migliori pizzerie a livello internazionale.

50 Top Pizza 2025: dove si trovano le pizzerie migliori del mondo

Al primo posto della prestigiosa guida – curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere – si sono posizionati con un ex aequo Una Pizza Napoletana di Anthony Mangieri, a New York, e I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta.

Al secondo posto The Pizza Bar on 38th a Tokyo, che vede alla guida Daniele Cason, e terza posizione per Leggera Pizza Napoletana di André Guidon, a San Paolo del Brasile. Per la quarta posizione ancora un ex aequo, con la coppia tutta italiana Diego Vitagliano Pizzeria, a Napoli, e Confine di Francesco Capece e Mario Ventura, a Milano. Seguono Napoli on the Road di Michele Pascarella, a Londra e, sesto, Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo, a Roma.

Settima posizione per I Tigli di Simone Padoan, a San Bonifacio. In ottava posizione, Baldoria di Ciro Cristiano, a Madrid. Al nono posto Pizzeria Sei di William Joo, a Los Angeles. A chiudere la top ten, Tony’s Pizza Napoletana di Tony Gemignani, a San Francisco.

In totale sono 37 i paesi presenti nella classifica mondiale 2025: prima l’Italia con 41 locali, seguita dagli Stati Uniti d’America con 16 e dal Brasile con 6. Le città più rappresentate sono Napoli e San Paolo con 5 locali a testa, seguite da New York, Milano e Caserta con 4.

Sul sito ufficiale di 50 Top Pizza è possibile consultare la classifica completa delle 100 pizzerie migliori al mondo ed i premi speciali consegnati ai locali della guida.