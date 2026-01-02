ALLERTA METEO in Campania, possibili allagamenti e frane: quanto durerà

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello giallo: la criticità durerà per tutta la giornata di oggi 2 gennaio 2026.

Allerta meteo in Campania, quanto durerà e le zone interessate

Secondo le valutazioni del Centro Funzionale, sono attese precipitazioni a carattere di rovescio o temporale anche molto intensi, con particolare attenzione alla fascia costiera, dove è stata evidenziata una criticità idrogeologica. Le aree interessate dall’allerta sono ampie e comprendono territori già fragili dal punto di vista morfologico e urbanistico: la Zona 3, che include Penisola sorrentina e amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; la Zona 5 (Tusciano e Alto Sele); la Zona 6 (Piana del Sele e Alto Cilento); e la Zona 8, corrispondente al Basso Cilento.

Tra i principali rischi segnalati figurano allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle sedi stradali, fenomeni di ruscellamento, oltre alla possibile caduta di massi e smottamenti. Eventi che, come già accaduto in passato, potrebbero causare disagi alla circolazione e situazioni di pericolo nei centri abitati e nelle aree interne.

Le indicazioni delle autorità

La Protezione Civile ha invitato i Comuni delle zone interessate ad attivare i COC – Centri Operativi Comunali e a mettere in campo tutte le misure previste dai rispettivi piani comunali di protezione civile, sia strutturali che non strutturali, per prevenire e mitigare gli effetti del maltempo. Particolare attenzione è richiesta anche al monitoraggio del verde pubblico, spesso causa di criticità in caso di vento e piogge intense.

L’invito rivolto ai cittadini è alla prudenza, soprattutto negli spostamenti, e a seguire costantemente le comunicazioni ufficiali della Sala Operativa Regionale. Un inizio d’anno all’insegna della vigilanza, in una regione dove pioggia intensa e fragilità del territorio continuano a rappresentare un binomio da non sottovalutare.