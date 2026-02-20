ULTIM’ORA. È morta Angela Luce: addio all’attrice e regina della canzone napoletana

Dolore a Napoli per la scomparsa di Angela Luce, la celebre cantante e attrice morta all’età di 87 anni. Una grave perdita per il mondo della canzone napoletana che aveva rappresentato con talento e passione.

Lacrime a Napoli: è morta Angela Luce

La scomparsa, avvenuta questa mattina all’alba, si legherebbe ad una grave insufficienza cardiaca, accompagnata da altri disturbi renali e respiratori sviluppati nel corso degli ultimi anni. Soltanto pochi giorni fa aveva espresso la sua vicinanza al Teatro Sannazaro, devastato da un incendio, con un post diffuso sui social: “Pensare al teatro Sannazaro distrutto è veramente doloroso. Sono vicina a Ingrid e Lara e le abbraccio con tanto affetto. Mi auguro che sia presto ricostruito e continui a portare avanti il sogno di Luisa Conte”.

Nata a Napoli nel 1937, a 14 anni mosse i primi passi nel mondo dello spettacolo musicale nella sua città natale partecipando, con il suo vero cognome (Savino), alla “Piedigrotta Bideri” con la canzone Zì Carmilì. Indimenticabile la sua partecipazione a Sanremo, nel 1975, con la canzone “Ipocrisia” e i suoi svariati successi musicali.

Numerosi i suoi lavori anche in campo cinematografico nelle vesti di attrice. Nel corso della sua carriera cinematografica ha affiancato alcuni dei più celebri attori come Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio De Sica, Renato Pozzetto e il grande Totò.