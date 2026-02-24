Serena Brancale emoziona a Sanremo: la canzone è dedicata alla mamma morta all’improvviso
Feb 24, 2026 - Veronica Ronza
Serena Brancale a Sanremo
Dopo l’inno al Sud, con Anema e Core, Serena Brancale torna sul palco di Sanremo con un emozionante brano dedicato alla mamma scomparsa: Qui con me è un vero e proprio inno all’amore tra madre e figlia, che sopravvive anche alla morte.
Serena Brancale a Sanremo: la canzone è per la mamma morta
Il brano è dedicato a Maria De Filippis, musicista e insegnante italo-venezuelana, nonché madre dell’artista, deceduta improvvisamente nel 2020. Un grande dolore per la Brancale che quest’anno gareggerà a Sanremo proprio con una canzone dedicata alla sua mamma. Ai microfoni della Rai, parlando del brano, ha evidenziato: “Lei era la persona più importante della mia vita”.
“Qui con me è una lettera che dedico a mia mamma. Avevo bisogno di tempo per trovare le parole giuste” – ha raccontato l’artista, spiegando di aver impiegato ben 6 anni per perfezionarne il testo. In una lettera girata ai giornalisti durante la conferenza stampa, Serena Brancale ha scritto: “Non so se le lettere arrivino dove sei tu, né se abbiamo bisogno di francobolli o di silenzi; ma io la affido all’aria, con una canzone, con la mia voce, che l’aria, in fondo, sa trovare strade che noi non vediamo. Volevo solo dirti che ti penso sempre e di stare serena”.
Qui con me: il testo della canzone
C’è una canzone alla radio che suona
E che parla di noi.
Di quell’amore che resterà sempre, non passerà mai.
E quando ti penso lo sento arrivare quel brivido dentro che attraversa il cuore,
In questo silenzio sento la tua voce,
Calma, la rabbia, la sete, la fame e non cambierà
Quella complicità che da bambina cercavo nei tuoi occhi e che per sempre mi
Accompagnerà.
E se ti portassi via da quelle stelle
Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle
Scalerei la terra e il cielo
Anche l’universo intero
Per averti ancora qui con me.
E ti parlo come se mi stessi accanto
Due gocce d’acqua non si perdono nel mare mai,
E poi guardami ma quanto ti assomiglio
Nelle mani, nell’amore che
Mettevi ogni volta nelle cose
Ed ogni giorno era sempre da festeggiare
Sono anch’io così
Noi così simili
Noi così simili
E se ti portassi via da quelle stelle
Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle
Scalerei la terra e il cielo
Anche l’universo intero
Per averti ancora qui con me
E se ti portassi via da quelle stelle
Ti stringerei forte anch’io ora e per sempre
Scalerei la terra e il cielo
Anche l’universo intero
Per averti ancora qui con me
Quanta vita ruba il tempo
Oltre i limiti ti sento
So che sei ancora qui con me.
Con me, con me.