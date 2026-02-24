Serena Brancale emoziona a Sanremo: la canzone è dedicata alla mamma morta all’improvviso

Dopo l’inno al Sud, con Anema e Core, Serena Brancale torna sul palco di Sanremo con un emozionante brano dedicato alla mamma scomparsa: Qui con me è un vero e proprio inno all’amore tra madre e figlia, che sopravvive anche alla morte.

Serena Brancale a Sanremo: la canzone è per la mamma morta

Il brano è dedicato a Maria De Filippis, musicista e insegnante italo-venezuelana, nonché madre dell’artista, deceduta improvvisamente nel 2020. Un grande dolore per la Brancale che quest’anno gareggerà a Sanremo proprio con una canzone dedicata alla sua mamma. Ai microfoni della Rai, parlando del brano, ha evidenziato: “Lei era la persona più importante della mia vita”.

“Qui con me è una lettera che dedico a mia mamma. Avevo bisogno di tempo per trovare le parole giuste” – ha raccontato l’artista, spiegando di aver impiegato ben 6 anni per perfezionarne il testo. In una lettera girata ai giornalisti durante la conferenza stampa, Serena Brancale ha scritto: “Non so se le lettere arrivino dove sei tu, né se abbiamo bisogno di francobolli o di silenzi; ma io la affido all’aria, con una canzone, con la mia voce, che l’aria, in fondo, sa trovare strade che noi non vediamo. Volevo solo dirti che ti penso sempre e di stare serena”.

Qui con me: il testo della canzone

C’è una canzone alla radio che suona

E che parla di noi.

Di quell’amore che resterà sempre, non passerà mai.

E quando ti penso lo sento arrivare quel brivido dentro che attraversa il cuore,

In questo silenzio sento la tua voce,

Calma, la rabbia, la sete, la fame e non cambierà

Quella complicità che da bambina cercavo nei tuoi occhi e che per sempre mi

Accompagnerà.

E se ti portassi via da quelle stelle

Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me.

E ti parlo come se mi stessi accanto

Due gocce d’acqua non si perdono nel mare mai,

E poi guardami ma quanto ti assomiglio

Nelle mani, nell’amore che

Mettevi ogni volta nelle cose

Ed ogni giorno era sempre da festeggiare

Sono anch’io così

Noi così simili

Noi così simili

E se ti portassi via da quelle stelle

Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me

E se ti portassi via da quelle stelle

Ti stringerei forte anch’io ora e per sempre

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me

Quanta vita ruba il tempo

Oltre i limiti ti sento

So che sei ancora qui con me.

Con me, con me.