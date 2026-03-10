Sal Da Vinci spopola nel mondo: è diventata virale la versione giapponese di Per sempre sì

Spopola sul web la versione giapponese di Per sempre sì di Sal Da Vinci, la canzone vincitrice al Festival di Sanremo 2026. Un vero e proprio tormentone che, fin dal suo primo ascolto, è diventato virale, aprendo la strada alla versione straniera che per alcuni potrebbe diventare una sigla anime da brividi.

Per sempre sì di Sal Da Vinci spopola in giapponese: il video

A lanciare il contenuto la pagina Memologia, su Tik Tok, con la versione completa caricata sul canale Youtube. Brano e videoclip sono stati realizzati con l’Intelligenza Artificiale, generando una versione del brano napoletano che sembra trovare consensi anche in lingua giapponese.

Ironico il videoclip che mostra il personaggio di Sal Da Vinci, versione manga, con l’abito che indossava nella serata conclusiva del Festival. A sfidarsi con lui c’è Sayf, secondo classificato, che viene sconfitto dal vincitore di Sanremo.

Ancor prima della vittoria, Sal Da Vinci si è posizionato fin da subito tra le tendenze di Youtube ed il suo brano, in pochi giorni, è diventato il più cantato e ballato in tutta Italia. Un vero e proprio “fenomeno musicale” che sembra essersi esteso anche in altri paesi del mondo, facendo ben sperare l’artista, atteso all’Eurovision Song Contest.

Sal Da Vinci continua a macinare numeri impressionanti guidando non solo le classifiche di Spotify Italia, Amazon Music, Apple Music e Youtube, ma anche entrando nella Global Chart di Spotify e raggiungendo il podio iTunes in diversi paesi del mondo.