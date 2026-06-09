Arriva l’Anticiclone Tropicale, picchi di 35 gradi poi farà ancora più caldo: da quando

L’estate entra nel vivo a partire dal prossimo weekend: stando alle previsioni meteo, proprio a ridosso del fine settimana si assisterà ad un progressivo aumento delle temperature, seguito dall’arrivo di un’ondata di caldo africano che colpirà in particolare il Sud.

Meteo, esplode il caldo nel weekend: le previsioni

Come reso noto da Il Meteo, gli ultimi aggiornamenti dei Centri di Calcolo non sembrano lasciare dubbi: in concomitanza del weekend l’Italia intera entrerà in un contesto pienamente estivo, grazie all’aumento delle temperature.

Già da venerdì 12 giugno, l’anticiclone subtropicale farà sentire sempre più il suo dominio, estendendo la sua influenza non solo al Sud ma anche al Nord. La stabilità atmosferica sarà, dunque, protagonista in tutta Italia, accompagnandosi ad un netto rialzo delle temperature che toccheranno valori da piena estate.

La fase clou di questa nuova fase africana è attesa proprio tra venerdì 12 e sabato 13 giugno. Sulle regioni settentrionali le temperature oscilleranno tra i 30 e i 32 gradi, punte di 33 gradi caratterizzeranno il Centro mentre al Sud si registreranno valori ancora più elevati: i termometri potrebbero superare anche i 34-35 gradi, soprattutto in Puglia e in particolare nelle aree del foggiano.

Quella prevista nel weekend rappresenterà, tuttavia, soltanto l’anticamera dell’ondata di calore attesa nel corso della prossima settimana. Masse d’aria di origine africana inizieranno, infatti, ad espandersi su gran parte del paese, favorendo un ulteriore rialzo termico con temperature decisamente al di sopra della media climatica del periodo. Vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la previsione attuale.