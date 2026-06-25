Arriva Caronte, l’ondata di caldo più potente dell’estate a Napoli. Fino a 40°: da quando

Stando alle previsioni meteo, il prossimo weekend sarà dominato dall’anticiclone africano Caronte che darà il via ad un’ondata di caldo record anche a Napoli e in Campania.

Meteo, arriva Caronte: ondata di caldo record a Napoli

Secondo le stime de Il Meteo il prossimo fine settimana sarà caratterizzato dalla fase più rovente di questa ondata di calore estremo. L’anticiclone africano toccherà il suo punto più alto, favorendo un ulteriore aumento delle temperature con picchi di 40 gradi su diverse Regioni d’Italia.

L’appellativo “Caronte”, richiamando la figura mitologica del celebre traghettatore dell’Ade, viene utilizzato in ambito meteorologico proprio per identificare le ondate di caldo più intense della stagione estiva.

L’anticiclone tropicale, direttamente dal Nord Africa, si stanzierà sul bacino del Mediterrano dando inizio ad una delle più potenti e durature fasi di caldo della storia climatica, per vastità geografica e picchi raggiunti.

Tra sabato 27 e domenica 28 giugno si prevedono temperature fino a 40 gradi da Nord a Sud. Grande protagonista di questa “bolla infernale”, soprattutto nelle città costiere, sarà l’afa che renderà l’aria quasi irrespirabile causando non pochi disagi ai cittadini.

Una parentesi rovente che potrebbe accompagnarci almeno fino all’inizio del mese di luglio. Con la fine del mese, infatti, un fronte temporalesco potrebbe investire gran parte dell’Italia generando una prima rinfrescata tra temporali e abbassamento delle temperature. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.