Protesta, Luca Abete: “Finchè il frigo dei politici è pieno, il Sud può anche avere fame”

Con il prosieguo della protesta degli autotrasportatori al Sud, anche Luca Abete, noto inviato del programma Striscia La Notizia, ha rivolto un appello al Governo, con un intervento ironico che evidenzia l’atteggiamento indifferente della classe politica dinanzi ad una reale e drammatica emergenza.

Luca Abete sulla protesta al Sud: “La politica ha il frigo pieno”

“Quanti chilometri deve fare una protesta per diventare un’emergenza nazionale? Mi auguro ne faccia tanti fino ad arrivare al frigo dei nostri politici. È un video in cui il sarcasmo sostiene la protesta. È vivamente consigliata la visione fino alla fine” – ha scritto sui suoi profili social presentando il contenuto video pubblicato, dedicato alla protesta che sta animano il Mezzogiorno d’Italia.

“Questa protesta dei tir è tutta sbagliata. Sono andato al supermercato ho trovato scaffali pieni. Allora ho controllato il distributore. Benzina, diesel, tutto regolare. Dal fruttivendolo ho trovato frutta, dal macellaio carne. Ma dove sono le fantomatiche code ai benzinai. Gli ortaggi son tutti là, non manca un friariello” – ha esordito l’inviato.

“Credetemi, qui a Torino è tutto tranquillo. Chiamo un amico a Verona e mi dice che anche lì è tutto ok. Firenze uguale. Persino il supermercato vicino al Parlamento, zero anomalie. Cari camionisti avete sbagliato tutto perché se manca la merce in Sicilia, Calabria, Puglia, Campania è un disagio per i meridionali. Se invece manca sotto casa di chi governa, diventa all’improvviso un’emergenza nazionale”.

Un affronto sarcastico ma che, pur ironicamente, vuole evidenziare un dato di fatto che purtroppo torna a ripetersi: quando a “soffrire” è il Sud, il problema viene “silenziato”, quasi dimenticato. E a confermarlo è l’immediata presa di posizione del Governo contro la violenza scatenata a Milano, mentre non una sola parola è stata spesa per la disperazione, palesata civilmente e pacificamente, nelle Regioni del Sud.

“Finché il frigorifero della politica è pieno, il paese può anche avere fame. Perché in Italia i problemi non devono essere gravi per diventare urgenti. Basta solo che siano vicini? A noi? No, a loro” – ha concluso Abete.