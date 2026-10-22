Tennistavolo Torre del Greco: show in C1 e B1, ma la Serie A2 cede contro il Cagliari
Ott 22, 2026 - Luigi Vittorio Cesarino
La compagine di B1 festeggia il netto 6-1 contro il Martina Franca
Lo scorso fine settimana ha dato verdetti contrastanti al TT Torre del Greco. Il tennistavolo torrese ha offerto ancora una volta uno spettacolo intenso, fatto di grinta, grande tecnica e attaccamento alla maglia, con risultati ottimi soprattutto nella serie cadetta.
La cronaca delle sfide: trionfi in C1 e B1, amarezza in Serie A2
Il sabato si è aperto nel migliore dei modi con la brillante prestazione della formazione di C1, capace di vincere e convincere superando con un netto 5-2 il San Nicola Caserta. I corallini Mattiello, Adesso e De Luca hanno disputato un match impeccabile, completato dal punto fondamentale strappato nel doppio dalla coppia esperta formata da Illibato e Palladino. Con questo successo, la squadra vola a punteggio pieno in vetta alla classifica a quota 6 punti.
A seguire è toccato alla Serie B1 con la sfida contro il Martina Franca. I torresi hanno confermato lo schieramento già protagonista a Pescara nella prima giornata: Giorgio Mascoli, Fabio Landolfi e Giulio D’Arcangeli, con due riserve di di alto livello come Raffaele Guastafierro e Davide Gammone. La sfida ha regalato scambi prolungati di altissimo livello tecnico e tattico che hanno infiammato il pubblico: al termine di una lunga battaglia, i corallini hanno travolto gli avversari con un perentorio 6-1, facendo esplodere la meritata festa in panchina.
Domenica alle 15:00 i riflettori si sono spostati sulla A2 per il confronto contro il Cagliari. Prima del via, Gerardo Palladino ha voluto omaggiare il compianto Andrea Serpe con un discorso toccante e commosso, ricordando a tutti i presenti lo spessore dell’uomo oltre che dello sportivo. Quando la parola è passata al campo, ne è scaturita una sfida durata quasi quattro ore, terminata purtroppo con la sconfitta torrese per 2-5. Nonostante una prova maiuscola di Antonio Pellegrini, autore di un punto di prestigio contro Marco Poma, e l’impegno di Francisco Ruiz schierato nel doppio con lo stesso Pellegrini, l’amarezza resta tanta.
Adesso spazio ai tornei individuali: la ripresa dei campionati è fissata per il 7 novembre, quando i ragazzi della A2 sono chiamati a raccolta per la difficile trasferta di Vasto, dove è imperativo fare punti per muovere la classifica.