Per Salvini la protesta è solo “illegale”: “Sofferenza è altra cosa. I blocchi sono proibiti”

Non ha offerto risposte esaustive nemmeno nell’intervista di poche ore fa il ministro Matteo Salvini, intervenuto a Radio Anch’io, un programma di Rai Radio 2, per fornire chiarimenti e risposte rivolte agli autotrasportatori in protesta al Sud. Al contrario, una mobilitazione che si fonda sulla disperazione di migliaia di famiglie è stata relegata ad un comportamento “illegale”.

Matteo Salvini sulla protesta al Sud: “I blocchi sono illegali”

Sugli interventi messi in campo per placare la rivolta, Salvini ha dichiarato: “Sono stati sbloccati fondi per più di un miliardo, c’erano 430 milioni a cui ne abbiamo aggiunti 50 per il caro carburante per gli auotrasportatori da marzo a tutto ottobre Siamo riusciti a coprire, con uno sforzo enorme – e non penso che altri ci siano riusciti in Europa – il 70% dei maggiori costi con un prezzo fisso del gasolio per chi il gasolio lo usa per il lavoro”.

“L’obiettivo è arrivare fino alla fine dell’anno sperando che queste maledette guerre che stanno causando questo caos finiscano. Da oggi dopo un lavoro durato settimane cominciano i pagamenti per quasi mezzo miliardo per 32 mila autotrasportatori ed è qualcosa di importante”.

Misure che, tuttavia, non hanno soddisfatto né gli autotrasportatori, ancora in protesta tra la Campania e la Calabria, né il resto della cittadinanza, colpita dal caro-vita. La “soluzione” dei fondi viene, infatti, percepita come un rimedio temporaneo per placare gli animi ma senza generare di fatto un cambiamento reale.

Eppure, l’unico reale problema per Salvini sembra essere la stessa protesta, non le svariate e preoccupanti motivazioni che la stanno alimentando sempre più: “Il problema è che ancora oggi ci sono blocchi totali, ad esempio sull’A1. Io ho incontrato anche piccoli rappresentanti, è mio dovere ascoltare tutti. Siamo vicini a tutti coloro che lavorano e ne capiamo la sofferenza, altra cosa però sono i blocchi illegali, altra cosa è danneggiare milioni di altri lavoratori. Con blocchi illegali, proibiti dalla legge, stiamo parlando di illegalità”.