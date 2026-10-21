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Eccellenze 2026, alla Camera dei Deputati la cerimonia di Sviluppo Sud: i premiati

Ott 21, 2026 - Emilio Caserta

Eccellenze Sud

Le eccellenze italiane protagoniste alla Camera dei Deputati: giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 15.00, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari, in via di Campo Marzio 78 a Roma, si terrà “Eccellenze 2026”, l’iniziativa promossa dall’onorevole Alessandro Caramiello di concerto al vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa, che vedrà il riconoscimento del premio “Eccellenze 2026”.

Eccellenze 2026: la premiazione alla Camera dei Deputati

Tra le personalità alle quali saranno conferiti i premi (dalle 16.45) figurano: il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri; il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio; il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cardinale Matteo Zuppi; la principessa Elettra Marconi e il principe Guglielmo Giovannelli Marconi, rappresentanti della famiglia del grande scienziato italiano Guglielmo Marconi.

Nel corso della manifestazione saranno inoltre assegnati ulteriori riconoscimenti a personalità distintesi nei settori istituzionale, culturale, sociale, scientifico e imprenditoriale. Oltre al presidente del M5S Giuseppe Conte e agli Onorevoli Michele Gubitosa e Pasqualino Penza hanno garantito la propria partecipazione numerosi parlamentari, oltre 50 tra sindaci e diplomatici, 1 ministro di uno Stato straniero, 3 rettori universitari, decine di accademici, 50 grossi imprenditori ed esponenti del mondo religioso, accademico, culturale e dell’informazione.

A moderare l’incontro saranno i giornalisti Luca Antonio Pepe e Anna Del Prete, mentre i saluti scientifici saranno affidati al Professor Giovanni Barretta. Particolare attenzione sarà riservata alle aree interne e ai territori fragili dell’Italia, focus dell’intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud”, che organizza l’evento.

“Con Eccellenze 2026 vogliamo accendere i riflettori su una parte del Paese che troppo spesso non trova lo spazio che merita nel dibattito pubblico: quella delle competenze, dell’impegno quotidiano, della responsabilità e del servizio alla collettività. Il nostro obiettivo è riconoscere il valore di personalità che, in ambiti diversi, hanno contribuito alla vita del Paese, ma anche richiamare l’attenzione su territori che non possono essere più considerati marginali”.

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Emilio Caserta
Emilio Caserta, giornalista e responsabile ufficio stampa istituzionale. Direttore de "L'Identitario - Quotidiano Indipendente", collaboratore di Vesuviolive ed altre testate giornalistiche locali e nazionali. E' Coordinatore giovanile Nazionale del Movimento Neoborbonico, laureato in Economia e Commercio e proprietario del sito e-commerce identitario www.bottega2sicilie.eu e socio fondatore del 'Caffè Identitario' a Napoli. Appassionato di storia di Napoli e Sud (in particolare dal periodo del Regno delle Due Sicilie a quello Risorgimentale Post-unitario), Attivista del "Comprasud" per la difesa dei prodotti e delle aziende presenti sul territorio meridionale dall'Abruzzo alla Sicilia, collabora con diverse associazioni di beneficenza territoriale.