Eccellenze 2026, alla Camera dei Deputati la cerimonia di Sviluppo Sud: i premiati

Le eccellenze italiane protagoniste alla Camera dei Deputati: giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 15.00, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari, in via di Campo Marzio 78 a Roma, si terrà “Eccellenze 2026”, l’iniziativa promossa dall’onorevole Alessandro Caramiello di concerto al vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa, che vedrà il riconoscimento del premio “Eccellenze 2026”.

Eccellenze 2026: la premiazione alla Camera dei Deputati

Tra le personalità alle quali saranno conferiti i premi (dalle 16.45) figurano: il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri; il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio; il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cardinale Matteo Zuppi; la principessa Elettra Marconi e il principe Guglielmo Giovannelli Marconi, rappresentanti della famiglia del grande scienziato italiano Guglielmo Marconi.

Nel corso della manifestazione saranno inoltre assegnati ulteriori riconoscimenti a personalità distintesi nei settori istituzionale, culturale, sociale, scientifico e imprenditoriale. Oltre al presidente del M5S Giuseppe Conte e agli Onorevoli Michele Gubitosa e Pasqualino Penza hanno garantito la propria partecipazione numerosi parlamentari, oltre 50 tra sindaci e diplomatici, 1 ministro di uno Stato straniero, 3 rettori universitari, decine di accademici, 50 grossi imprenditori ed esponenti del mondo religioso, accademico, culturale e dell’informazione.

A moderare l’incontro saranno i giornalisti Luca Antonio Pepe e Anna Del Prete, mentre i saluti scientifici saranno affidati al Professor Giovanni Barretta. Particolare attenzione sarà riservata alle aree interne e ai territori fragili dell’Italia, focus dell’intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud”, che organizza l’evento.

“Con Eccellenze 2026 vogliamo accendere i riflettori su una parte del Paese che troppo spesso non trova lo spazio che merita nel dibattito pubblico: quella delle competenze, dell’impegno quotidiano, della responsabilità e del servizio alla collettività. Il nostro obiettivo è riconoscere il valore di personalità che, in ambiti diversi, hanno contribuito alla vita del Paese, ma anche richiamare l’attenzione su territori che non possono essere più considerati marginali”.