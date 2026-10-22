Visite e controlli gratis per tutti: la giornata della prevenzione al Centro Ester di Napoli

Il 28 ottobre 2026 a Napoli Est prende il via “Insieme per la Salute”, l’iniziativa che si terrà presso i locali del Centro Ester, in via Giambattista Vela, 91, consentendo ai partecipanti di sottoporsi a visite e screening gratis. L’evento, dedicato alla prevenzione, è organizzato da Farmacie Ciamillo e Centro Ester.

Napoli, al Centro Ester “Insieme per la Salute”: visite gratis

L’obiettivo della giornata è quello di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della cura di sé e della prevenzione precoce, riassunta nello slogan delle Farmacie Ciamillo: “La prevenzione è il primo passo per stare bene”. Le attività saranno garantite dalle ore 16:00 alle 19:00 del giorno 28 ottobre.

Un intero pomeriggio, dunque, per usufruire gratuitamente di controlli e visite specialistiche. Tra questi:

Misurazione della glicemia;

Controllo della pressione arteriosa;

Visita dell’udito;

Visita posturale;

Visita oculistica.

L’evento vede la partecipazione e il supporto di partner del settore salute e benessere, tra cui Prolife Fermenti Lattici Vivi, EuPhidra Dermocosmesi Italiana, Corman, Otofarma Soluzioni per l’Udito e l’associazione no profit Farmacisti Attivi sul Territorio.