FOTO/ Borgo Mortelle, progetto per la rinascita dell’area tra Litoranea e viale Europa: i rendering fanno sognare

Come potrebbe diventare Borgo Mortelle, un’area oggi in parte rurale tra il litorale di Torre del Greco e viale Europa: il progetto presentato con immagini “prima e dopo” che sembrano uscite da un dépliant turistico.

Il progetto che farà rinascere Borgo Mortelle

Un parco lineare pedonale affacciato sul mare, giardini mediterranei, belvedere panoramici e un nuovo sistema di accesso pensato per ridurre il traffico veicolare. È questa la prospettiva delineata per il Borgo Mortelle di Torre del Greco, interessato da un progetto di riqualificazione urbana, paesaggistica e ambientale approvato dalla giunta comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Virginia Palomba.

Il provvedimento ha portato all’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, che individua gli interventi necessari a restituire valore a un’area dal notevole fascino paesaggistico, ma che oggi non riesce a esprimere pienamente le proprie potenzialità.

L’obiettivo è trasformare Mortelle in un luogo pubblico riconoscibile, accessibile e sicuro, capace di mettere in relazione il tessuto urbano con il mare, tutelando al tempo stesso le caratteristiche ambientali della zona.

Un parco sul mare tra pietra lavica, giardini e belvedere

Il progetto immagina un percorso costiero continuo, caratterizzato da spazi pedonali e aree verdi, con una riqualificazione complessiva delle pavimentazioni attraverso l’impiego di pietra locale, preferibilmente pietra lavica o materiali equivalenti compatibili con il contesto.

Lungo il percorso troverebbero spazio giardini mediterranei, zone d’ombra, aree di sosta e piccoli belvedere, pensati per valorizzare gli affacci sul mare. Previsti anche interventi per migliorare la sicurezza e l’accessibilità, eliminando le barriere architettoniche laddove tecnicamente possibile.

Particolare attenzione sarà riservata alla vegetazione, privilegiando specie autoctone o naturalizzate, resistenti alla salsedine e alla siccità, e alla riduzione delle superfici impermeabili. Il progetto comprende inoltre un sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, con soluzioni drenanti e basate sulla natura.

A completare il quadro saranno illuminazione a LED, nuovi arredi, segnaletica e dispositivi di sicurezza adeguati all’ambiente marino. Previsto anche il riordino del margine costiero, con la messa in sicurezza di parapetti, muri e dislivelli, senza compromettere i valori paesaggistici dell’area.

Parcheggio all’ingresso e meno traffico lungo la costa

Uno degli aspetti centrali dell’intervento riguarda l’organizzazione della viabilità. Il progetto prevede infatti un parcheggio di attestamento collocato all’ingresso dell’area, così da limitare la pressione delle automobili lungo il percorso costiero.

L’accesso sarebbe riservato ai residenti, agli aventi diritto e ai mezzi di soccorso, manutenzione e servizio, secondo le modalità che saranno definite dall’amministrazione comunale.

Il parcheggio sarà progettato per integrarsi nel paesaggio e comprenderà stalli accessibili, oltre a spazi dedicati a biciclette e motocicli.

Una scelta che punta a conciliare la fruizione pubblica del borgo con la necessità di ridurre il traffico, rendendo più piacevole e sicuro il rapporto tra cittadini, visitatori e ambiente costiero.

La riqualificazione della costa torrese

L’intervento per il Borgo Mortelle si inserisce nel più ampio percorso di miglioramento della fascia costiera di Torre del Greco, che comprende anche i lavori in via Litoranea e le iniziative relative al ripascimento delle spiagge cittadine.

La prospettiva è quella di restituire progressivamente qualità e vivibilità al litorale, attraverso spazi pubblici capaci di valorizzare il paesaggio e rafforzare il legame della città con il suo mare.

Con l’approvazione della delibera, la giunta ha infine dato mandato ai dirigenti dei settori Politiche di programmazione delle opere pubbliche e Manutenzione e Affari finanziari di predisporre, ciascuno per le proprie competenze, gli atti conseguenti.

Quello approvato è dunque un passaggio progettuale che definisce la direzione da seguire per il futuro di Mortelle. Per tradurre questa visione in un intervento concreto saranno necessari i successivi adempimenti amministrativi e le fasi di attuazione dell’opera.