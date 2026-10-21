ALLERTA METEO in Campania, ancora maltempo e forti temporali: quanto durerà

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici previsti e sulla loro evoluzione, ha emanato un’allerta meteo di colore Giallo valida dalle 00 alle 16 di domani, giovedì 22 ottobre, su tutta la Campania.

Allerta meteo in Campania del 22 ottobre 2026

Si prevedono precipitazioni isolate, anche a possibile carattere di rovescio o temporale, sulle Zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio) che tenderanno a esaurirsi nel corso della mattinata.

L’avviso del Centro Funzionale evidenzia un rischio idrogeologico localizzato con possibile scorrimento superficiale delle acque sulle strade, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e allagamenti delle aree depresse. Sono possibili anche innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, e, in particolare nelle Zone 3, 5, 6, 7 e 8, ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale.

Si segnalano inoltre possibili cadute di massi e occasionali fenomeni franosi nelle aree caratterizzate da condizioni idrogeologiche fragili, anche per effetto della saturazione dei suoli e degli incendi boschivi verificatisi sul territorio. Tali fenomeni potrebbero verificarsi anche in assenza di precipitazioni.

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti, secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.