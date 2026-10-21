Gasolio, Fico annuncia 13 milioni per gli agricoltori campani: ma serve l’autorizzazione dell’UE

La Regione Campania prepara un intervento da circa 13 milioni di euro per sostenere le imprese agricole alle prese con il caro gasolio. L’annuncio è del presidente Roberto Fico, a margine del Question time in Consiglio regionale, mentre i blocchi dei tir continuano a mettere in difficoltà trasporti, commercio e filiere produttive. Il fondo, però, non è ancora utilizzabile: per renderlo operativo serve l’autorizzazione europea all’uso delle somme. Una condizione che, almeno per ora, separa l’annuncio dall’arrivo dei soldi nelle tasche degli agricoltori.

L’annuncio: 13 milioni per fronteggiare il caro carburante

Le risorse sono state individuate insieme all’assessora regionale all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, e saranno destinate a coprire l’aumento dei costi del carburante nel settore agricolo. Si tratta di uno stanziamento previsto nella legge di bilancio regionale. Fico ha sottolineato la necessità di superare rapidamente i blocchi: «Dobbiamo far ripartire tutto in Campania il prima possibile». Le difficoltà nei trasporti, ha spiegato, coinvolgono ogni settore che dipende dalla movimentazione delle merci e dalla disponibilità di carburante.

Il nodo dell’autorizzazione europea

Il passaggio decisivo, dunque, non è a Napoli. La Regione ha presentato la richiesta di autorizzazione attraverso la commissione della Conferenza delle Regioni, e finché non arriva il via libera dell’Unione europea il fondo non può essere erogato. Non sono stati indicati i tempi della risposta, né le modalità con cui le imprese potranno accedere ai contributi una volta ottenuta l’autorizzazione. Un’incognita non da poco per chi deve fare i conti ogni giorno con il costo del gasolio.

Il presidente ha ribadito che la soluzione principale deve arrivare dal Governo nazionale, chiamato a intervenire per superare i blocchi stradali e consentire la ripresa della logistica e della catena commerciale. La Regione, ha assicurato, è pronta a mettere in campo tutte le misure di propria competenza per contenere gli effetti della crisi.

«Faremo la nostra parte al 100%», ha dichiarato Fico, aggiungendo che la situazione attuale non può proseguire. L’obiettivo, ha spiegato, è sostenere le imprese agricole e contribuire alla ripartenza delle attività economiche, in attesa di una risposta nazionale capace di affrontare le cause dei disagi. Al momento, tuttavia, non risultano richieste ufficiali da parte di Fico nei confronti del Governo, eppure il momento particolarmente complicato richiederebbe la vicinanza costante per lo meno morale e politica, se non può essere operativa.

Il tavolo di domani e le risorse aggiuntive

Un nuovo confronto è previsto per domani, quando Fico incontrerà i rappresentanti delle categorie coinvolte nelle proteste. Al tavolo saranno valutati ulteriori interventi a sostegno dei comparti in difficoltà, compresa la possibilità di aggiungere altri finanziamenti ai 13 milioni già individuati.

Nel frattempo continuano i blocchi nelle autostrade della Campania ed al porto di Napoli. Le merci non arrivano ai supermercati, i distributori esauriscono il carburante. È davvero il caso di attendere l’intervento d’alto senza farsi sentire?