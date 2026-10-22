Attimi di panico al casello: un camionista disperato in protesta minaccia di darsi fuoco

Momenti di panico nella serata di ieri a Caianello, in provincia di Caserta, a seguito dell’intervento della Polizia per placare la protesta degli autotrasportatori, uno dei camionisti presenti sul posto avrebbe minacciato di darsi fuoco.

Caianello, camionista minaccia di darsi fuoco: cosa è successo

Dopo giorni di mobilitazione pacifica e civile, il grido degli autotrasportatori sembra essere ancora inascoltato e privo di risposte concrete. L’unica azione messa in atto è stata quella di avviare una serie di denunce a carico dei manifestanti, inviando forze dell’ordine sui posti di blocco per liberare i varchi.

Di qui la reazione disperata dell’autotrasportatore che, quando il personale della Polizia di Stato è intervenuto per liberare i varchi autostradali, ha preso una tanica di benzina affermando di essere pronto a riversarla sul suo corpo. Alla fine avrebbe desistito, grazie anche all’intervento degli agenti, ma il suo gesto non fa altro che riflettere una situazione ormai drammatica che accomuna tutti i cittadini devastati dal caro-vita.

Subito dopo, stando a quanto rende noto Il Mattino, sarebbe iniziato un confronto tra il coordinatore delle proteste ai caselli di Caserta Nord, Capua, Santa Maria Capua Vetere con il segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, per sottolineare che si tratta di una protesta legittima e giusta.