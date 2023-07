Casal di Principe, giovane investito da un’auto ed ucciso mentre tornava da lavoro

Un ragazzo di origine africana è stato ucciso a Casal di Principe, in provincia di Caserta, dopo essere stato investito da un’auto. È successo oggi in corso Umberto I, nei pressi del negozio Non Stop, come riporta Il Mattino.

Casal di Principe, giovane immigrato africano investito ed ucciso da un’auto

Il giovane immigrato stava facendo rientro a casa dopo aver svolto la giornata di lavoro, a bordo di uno scooter. Il casco regolarmente indossato non è riuscito ad evitare il peggio: l’auto l’impatto è stato molto violento e l’uomo non ha avuto scampo. L’automobilista si è fermato, ha prestato soccorso, ma non ha potuto far altro che constatare il dramma. È stato poi accompagnato al commissariato di Casal di Principe per tutte le procedure del caso. Il magistrato è giunto sul posto per la perizia.