Ancora un femminicidio sconvolge l’Italia. Dopo quello di Giulia Tramontano, la ragazza napoletana uccisa a Senago dal fidanzato mentre aspettava un bambino, una ragazza di 20 anni, Sofia Castelli, è stata uccisa con una serie di coltellate alla gola la notte del 28 luglio 2023 a Milano. I Carabinieri di Cologno Monzese hanno fermato Zakaria Atqaoui, 23enne ex fidanzato della vittima, accusato dell’omicidio.

Femminicidio, Sofia Castelli uccisa a coltellate nella sua casa di Milano

L’assassinio è avvenuto a casa della giovane, dopo una serata trascorsa nella discoteca The Beach di Milano assieme ad un’amica e all’ex ragazzo. Come riporta la Repubblica, l’uomo, italiano di origini marocchine, si è presentato alle prime luci di questa mattina al Comando della Polizia Locale di Cologno Monzese: avrebbe confessato.

Atqaoui ha tenuto un interrogatorio con il pm di Monza, che ha anche visionato il luogo del delitto. In queste ore sono in corso i rilievi da parte della scientifica del nucleo investigativo dei Carabinieri di Sesto San Giovanni. Non si è ancora risaliti al movente. Presso l’edificio situato in via Roma 100 sono giunti anche lo zio e la cugina di Sofia Castelli, studentessa di sociologia della Bicocca.

Chi è Sofia Castelli, vittima di femminicidio a soli 20 anni

In quella casa Sofia viveva assieme ai genitori ed al fratello più piccolo, tutti assenti in quanto ad un matrimonio in Sardegna per il fine settimana. I vicini di casa avrebbero descritto la famiglia come tranquilla: il padre lavora in un’azienda come chimico, mentre la madre della vittima è impiegata in una scuola.

Nell’appartamento Sofia abitava con i genitori e un fratellino, che stavano trascorrendo il fine settimana in Sardegna per un matrimonio. La famiglia, descritta come tranquilla da vicini e amici accorsi sul posto, era radicata da tempo a Cologno Monzese: il padre è impiegato in una ditta della zona come chimico, la mamma lavora in ambito scolastico.

Stefano Zanelli, sindaco di Cologno Monzese, si è espresso così sull’accaduto: “La comunità civile di Cologno Monzese è sconvolta totalmente da questo dramma. Non possiamo far altro che stringerci alla famiglia. È una tragedia nella tragedia”.