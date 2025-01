LAVORO/ Mermec, la multinazionale pugliese apre a Napoli e assume 100 giovani

Importante opportunità di lavoro per 100 giovani a Napoli da parte di Mermec. L’azienda multinazionale con sede in Puglia specializzata in soluzioni integrate per la diagnostica, il segnalamento e la manutenzione predittiva delle infrastrutture ferroviarie, ha inaugurato oggi i suoi uffici in Napoli al centro direzionale.

Mermec assume a napoli: un’eccellenza mondiale

Per l’occasione Mermec ha annunciato l’assunzione di 100 giovani, molti dei quali saranno coinvolti nella realizzazione dei progetti sulla rete EAV.cMERMEC è infatti impegnata, insieme ad altre imprese, in 4 progetti strategici di EAV per un valore complessivo di circa 350 milioni di euro, di cui la quota parte di MERMEC è di circa 70 milioni di euro.

I progetti riguardano, nello specifico:

il segnalamento ferroviario linee flegree il Deposito / Officina di Giugliano – linea 1 metropolitana la copertura GSMR FIBRA OTTICA WIFI l’accordo per il monitoraggio della rete e dei binari.

“Grazie alla stretta collaborazione tra MERMEC, EAV e altri partner, stiamo assistendo a un’importante evoluzione tecnologica nell’infrastruttura ferroviaria campana. Questi interventi rappresentano un passo significativo verso l’efficienza operativa, la sicurezza e la digitalizzazione del sistema ferroviario regionale” – ha dichiarato il Presidente di EAV De Gregorio, presente all’iniziativa.