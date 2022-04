Roccarainola: bosco distrutto per farci un maneggio senza autorizzazione. 4 denunce dei Carabinieri

Senza scrupoli le 4 persone che hanno distrutto un intero bosco e un habitat per farci un maneggio abusivo. Continua la campagna di controlli dei Carabinieri Forestali sul dissesto idrogeologico. Un monitoraggio del territorio necessario per contrastare i reati ambientali e lo sfruttamento indiscriminato delle aree verdi. Nel comune di Palma Campania, i militari della stazione forestale di Roccarainola hanno rilevato il disboscamento di un’area boschiva sottoposta a vincolo. A lavoro mezzi meccanici e alcuni operai, in quello che si è scoperto un cantiere senza alcuna autorizzazione destinato all’allestimento di un maneggio.

4 le persone denunciate: il direttore dei lavori, il rappresentante legale della ditta, il gestore dell’area e un architetto del comune di Palma Campania. Completamente distrutta un’area di oltre 12mila metri quadrati, compromesso l’habitat del sito ritenuto di interesse comunitario.

Controlli di questa tipologia continueranno senza sosta.