AGGIORNAMENTO ore 14:30. Colui che ha minacciato di farsi esplodere è stata raggiunta dalle forze dell’ordine e portata in ospedale. Come avevamo accennato, si tratta di una persona che purtroppo vive alcuni disagi. La sua abitazione è oggetto di perquisizione, ma la situazione appare essere del tutto sotto controllo. Per fortuna si è risolto tutto il meglio e auspichiamo che anche la persona coinvolta possa presto trovare la serenità.

Un uomo si è barricato in casa ai Quartieri Spagnoli, minacciando di farsi esplodere con una bomba. A Napoli, nei pressi dell’incrocio tra via Montecalvario e Vico Tre Regine, si trovano diversi uomini delle forze dell’ordine nell’intento di sgomberare l’area e convincere l’individuo a desistere dal suo intento.

Minaccia di farsi esplodere ai Quartieri Spagnoli

I video giungono in esclusiva a Vesuviolive.it da testimoni sul presenti sul posto. A quanto pare, si tratterebbe di un uomo che in passato ha già mostrato segni di squilibrio mentale. È plausibile che la minaccia in realtà non sia fondata e non sia effettivamente in possesso di un ordigno, ma questo genere di azioni va trattato con la dovuta cautela. Per precauzione è stata evacuata una scuola che si trova nelle vicinanze.