A Bacoli l’Albero di Natale ecologico fatto di bottiglie di plastica: si illumina con l’energia solare

A Bacoli l’Albero di Natale ecologico realizzato con 250 bottiglie di plastica riciclate. L’albero natalizio realizzato con le bottiglie di plastica ha un significato prima di tutto simbolico, poiché si trova in un Comune che sfiora percentuali altissime di racoclta differenziata. È entusiasta il sindaco, Josi Gerando Della Ragione.

“È un’idea bellissima! Arriva a Bacoli l’Albero di Natale ecologico – scrive Josi Gerando Della Ragione – È stato realizzato con 250 bottiglie di plastica riciclate. Si illumina grazie all’energia solare. Sono le bottiglie raccolte durante le pulizie nell’area giochi di Bellavista. Un piccolo gioiello, ben visibile dalla strada. Tra le giostrine ed il campo di basket. Accanto alla scuola di Bellavista. Un presidio educativo per i bambini, gli adulti, i ragazzi. Una sfida vinta, nella città in cui più volte, quest’anno, abbiamo superato il 90% di raccolta differenziata. Guardate quanto è suggestivo. Sono tante le luminarie che stanno facendo splendere la nostra città. Dalla Villa Comunale al Parco Vanvitelliano. Fino al Centro Storico. Ma l’Albero di Natale della raccolta differenziata, ha un valore enorme. Bello, di giorno. Luccicante, di notte. Ringrazio Antonio Ambrosino per aver realizzato questa idea così originale. Bacoli è fiera del suo Albero ecologico. Insieme, verso lo sviluppo sostenibile. Un passo alla volta”.

Bacoli si conferma anche quest’anno come una delle mete più gettonate dai visitatori nel periodo natalizio. Non è più una città collegata esclusivamente al turismo estivo, di mare, ma in grado di riempirsi in qualsiasi periodo. Sono tanti gli eventi organizzati sia dall’amministrazione che da associazioni e privati, oltre ovviamente alle consuete luminarie che abbelliscono la Villa Comunale e la Casina Vanvitelliana, gioiello che con la sua suggestività contribuisce a rendere magico il Natale bacolese.