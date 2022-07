Grande incendio in Campania, a fuoco le case popolari: in fuga 30 famiglie

Ben trenta famiglie sono state sfollate nel pomeriggio di oggi, a Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta, a causa di un incendio che si è sviluppato all’interno di un immobile di proprietà Acer (ex IACP) in via Giotto.

Incendio a Santa Maria Capua Vetere, sfollate 30 famiglie

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo e sono riusciti a domare le fiamme, tuttavia nel frattempo è venuta meno l’abitabilità di circa 30 appartamenti presenti nell’immobile in questione.

Sul posto il Sindaco Mirra, con personale di Polizia Municipale e del settore Servizi Sociali, per avviare immediatamente un’organizzazione volta ad individuare tutte le esigenze dei nuclei familiari costretti a lasciare le abitazioni. Attualmente la macchina amministrativa è pienamente operativa per individuare, anche con il sostegno della Prefettura, le soluzioni abitative provvisorie al fine di fronteggiare il periodo necessario affinché Acer effettui i lavori nell’immobile, e in particolare nell’impianto elettrico dal quale presumibilmente è scaturito l’incendio, finalizzati al ripristino della abitabilità dello stesso.