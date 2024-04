La Juve Stabia ha conquistato la matematica promozione in Serie B. Le vespe di Castellammare, pareggiando per 0-0 sul campo del Benevento, hanno infatti ottenuto il punto che mancava per risalire in cadetteria dopo 4 anni di assenza.

Stabia in Serie B, il tweet ironico di De Laurentiis: “Forza Juve…”

Un trionfo celebrato anche dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che attraverso il proprio profilo ufficiale X ha fatto i complimenti alla società amica. Il patron di Filmauro ha salutato il ritorno in B dei campani con un ironico “Forza Juve…Stabia! Complimenti per la promozione!!”.

Forza Juve……..Stabia! Complimenti per la promozione!! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 8, 2024

Juve Stabia e l’amicizia con il Napoli di De Laurentiis

Chiaro il riferimento alla ben più blasonata squadra bianconera, acerrima nemica storica degli azzurri. Un “Forza Juve…Stabia” che sottolinea a chiare lettere come per ADL esista solo una Juve amica. Il Napoli da anni disputa amichevoli con la squadra di Castellammare di Stabia: quest’anno i campioni d’Italia in carica hanno ospitato la squadra allenata da Guido Pagliuca a Castel Volturno, in una sessione di allenamento speciale a ranghi misti terminata con un’amichevole a porte chiuse.