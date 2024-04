Parte il bus scoperto da Ercolano al Cono del Vesuvio: un viaggio mozzafiato vista mare

Parte il nuovo servizio turistico Destination Vesuvio, la nuova linea di bus scoperto che trasporterà i turisti dal Parco Archeologico di Ercolano al Gran Cono del Vesuvio consentendo loro di immergersi nella natura del Parco Nazionale più famoso al mondo e godere degli squarci mozzafiato del Golfo di Napoli. Si tratta del nuovo tour proposto da Green Line Tours che sarà presentato ufficialmente alla stampa e alle istituzioni venerdì 19 aprile alle ore 11 presso l’are del parcheggio degli Scavi, in via Papiri Ercolanesi.

Da Ercolano al Cono del Vesuvio: viaggio mozzafiato in bus scoperto

Cogliendo le esigenze dei turisti sempre più numerosi, la Green Line Tours sightseeing company, specializzata in trasporti turistici nella capitale e nel Sud Italia, ha lanciato un tour innovativo all’insegna della comodità e dell’inclusione. L’esperienza di viaggio offre, infatti, la possibilità di visitare luoghi iconici, senza dover percorrere lunghi itinerari a piedi, accompagnati dall’ascolto delle preziose informazioni fornite dalle guide a bordo.

Un modo per vivere a pieno le meraviglie del territorio vesuviano attraverso una visita a bordo di un bus scoperto, della durata di circa un’ora e mezza, con partenza dal parcheggio degli Scavi di Ercolano e destinazione verso la vetta del Vesuvio. Il tutto attraversando l’intero Parco con sosta di 20 minuti a quota 1000 m al Gran Cono.

Nei pressi del cratere del Vesuvio i visitatori potranno godere di una splendida veduta del Monte Somma, con i Cognoli di Sant’Anastasia e la Punta Nasone, la cima dell’antico vulcano. Nel percorso di ritorno, invece, sosteranno presso le “Terrazze Panoramiche”: è qui che potranno ammirare lo scenario mozzafiato del Golfo di Napoli, con le isole di Capri, Ischia e Procida.

Per l’intero tragitto in bus, gli ospiti potranno usufruire dell’apposita audioguida, disponibile in 8 lingue differenti, per scoprire la storia dell’antica città alle pendici del Vesuvio, le sue leggende e la cronaca della terribile eruzione del 79 d.C. che la cancello in poche ore.

Sono previste 4 corse, disponibili ogni giorno nei seguenti orari: 9:30, 10:45, 13:00, 14:30. La prenotazione è obbligatoria ed ognuno avrà diritto al proprio posto riservato. Il costo del biglietto per prendere parte al tour varia dai 13 ai 18 euro. Per altre informazioni è possibile consultare il sito di Green Line Tours.

“Un nuovo servizio va ad aggiungersi all’offerta turistica di Ercolano. Chi sceglie di visitare la nostra città e il Vesuvio potrà, grazie a Green Line Tours, avere una ulteriore opportunità per scoprire la bellezza e la suggestione del nostro Vesuvio. Ercolano, con la sua ricca storia e il suo patrimonio culturale, è una porta d’accesso ideale per scoprire la storia, la natura e la maestosità del Vesuvio. Il giro su un bus scoperto rappresenta un’esperienza avvincente per godere al meglio il suggestivo panorama che si può ammirare dal nostro territorio” – ha commentato il sindaco Ciro Buonajuto.