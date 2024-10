La legalità, le spiagge libere, la gestione dei rifiuti e l’attenzione verso tutti i cittadini: sono questi i punti cardine intorno al quale si è svolto il comizio di Piero Sabbarese, il primo candidato sindaco di Ercolano in vista delle elezioni amministrative che si terranno nel 2026. L’incontro pubblico è stato organizzato in Vicoletto Ortora, a Pugliano: un luogo scelto non a caso.

Piero Sabbarese candidato sindaco di Ercolano

Piero Sabbarese ha ribadito con orgoglio le proprie origini popolari, l’infanzia e la giovinezza trascorse a Pugliano. Lì sorgerà la sede del comitato elettorale, che fungerà da base ma anche come punto di controllo nei confronti di un fenomeno che nell’ultimo periodo sta diventando sempre più preoccupante, quello delle piazze di spaccio. Ad Ercolano il traffico di stupefacenti è sempre più un problema. Il blitz di pochi giorni fa a via Trentola, durante il quale sono state arrestate 21 persone, piuttosto che debellare il fenomeno lo ha fatto emergere ufficialmente agli onori della cronaca.

I 12 punti del programma di Piero Sabbarese

Un incontro di circa un’ora dove Sabbarese ha illustrato, brevemente, i 12 punti della sua proposta per Ercolano. Nel prossimo futuro ci saranno occasioni per approfondire di più le tematiche e, soprattutto, spiegare come intende raggiungere i risultati che si è prefissato. Eccoli di seguito.