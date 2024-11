Dopo la lunga attesa dovuta alle autopsie effettuate sui corpi delle tre vittime dell’esplosione di una fabbrica illegale di fuochi d’artificio avvenuta ad Ercolano lo scorso 18 novembre in via Patacca, sono state decise le due date in cui si svolgeranno i funerali di Samuel Tafciù, Sara ed Aurora Esposito.

Esplosione fabbrica Ercolano, scelte le date dei funerali di Samuel, Aurora e Sara

Domani, venerdì 29 novembre 2024, le esequie del 18enne Samuel Tafciù, di religione musulmana, si muoveranno da quella che era la sua abitazione in via Linguetti ad Aversa alle 11, e proseguiranno per il cimitero locale.

Per le gemelle Aurora e Sara Esposito di 26 anni, invece, si terrà il rito cattolico lunedì 2 dicembre 2024 alle 11 presso la chiesa Collegiata Santa Maria delle Grazie di Marigliano.

Le spese dei funerali saranno sostenute dal sindaco Peppe Jossa, che si è fatto carico dei costi.

Arrestato il proprietario della fabbrica

Nelle scorse ore è stato arrestato il 38enne Pasquale Punzo con l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale: il proprietario di fatto dell’immobile, intestato a una bambina di 13 anni, è stato individuato come gestore della fabbrica abusiva di fuochi d’artificio. A lui vengono contestate una serie di condotte volontarie che, seppur non configurando la colpa cosciente (e quindi l’intenzione di uccidere) hanno portato alla tragedia.