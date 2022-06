Pizza Village, il pubblico si emoziona e canta con Sannino: “Napoli, tu sei la mia vita”

Grande successo ieri sera per l’esibizione di Andrea Sannino sul palco del Napoli Pizza Vintage. La decima edizione della manifestazione ha fatto registrare il record di presenze con oltre un milione di visitatori. Tanti i cantanti che si sono alternati ogni sera, da Malgioglio agli ex di Amici.

PIZZA VILLAGE, IL PUBBLICO CANTA CON SANNINO: “NAPOLI TU SEI LA MIA VITA”

Tommaso Primo, Luchè ed Eugenio Bennato erano gli ospiti di domenica. Sul palco del Napoli Pizza Village anche Andrea Sannino che ha entusiasmato il pubblico con i suoi maggior successi e non poteva di certo mancare Abbracciame. Tutti uniti, torcia del cellulare alla mano, a cantare a squarciagola. Un’emozione indescrivibile che ha spinto Sannino a pubblicare il video sui suoi profili social e a scrivere:

“Non riuscivo ad andare avanti… Napoli tu sei la mia vita e voi pubblico, il mio sogno più grande; Voi avete voluto per me tutto questo. Spero di essere sempre alla vostra altezza! …per sempre vostro. Andrè“.

E ancora:

“Cerco di leggervi tutti… è davvero emozionante, per le cose bellissime che mi scrivete e che mi augurate. E ricambio tutto il vostro affetto e tutti i vostri auguri“.

Dopo due anni di pandemia, tornano finalmente i concerti all’aria aperta. Allegria, musica e cibo ha contraddistinto la decima edizione del Napoli Pizza Village.

AL MARADONA IN CONCERTO ULTIMO

Una serata di grandi eventi per Napoli. Mentre si svolgeva il Napoli Pizza Village sul lungomare, allo stadio Maradona si teneva il concerto di Ultimo. Due serate, tutte sold out, per il cantautore romano che ha dedicato parole d’amore alla città.