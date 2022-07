Napoli – È servito a ben poco rafforzare il servizio Alibus per mettere una mezza allo sciopero dei tassisti annunciato per il 5 e 6 luglio. All’esterno della stazione di Piazza Garibaldi, infatti, diverse decine di turisti sono in attesa del sopraggiungere dei bus che li dovrebbe portare presso l’aeroporto di Capodichino, attesa che potrebbe perfino tradursi nella perdita del volo.

A pubblicare il video è Marco Sansone, sindacalista della USB – Unione Sindacale di Base, che scrive anche: “Il Direttore del trasporto di superficie ANM, nei giorni scorsi, dopo le pessime figure fatte dall’azienda nei riguardi dei turisti relativamente al servizio Alibus, aveva garantito la fine dei disservizi e rassicurato tutti alla vigilia dello sciopero di 48 ore dei tassisti. Per rafforzare il servizio Alibus sono state anche soppresse alcune linee ordinarie, con ulteriori ricadute sul diritto alla mobilità dei cittadini delle periferie. Ed infatti lo scenario di stamattina all’attestamento Alibus di Piazza Garibaldi è questo…”.

Ieri pomeriggio il Comune di Napoli ed ANM avevano annunciato:

“Sciopero Taxi, il Comune di Napoli rafforza Alibus: 16 mezzi con frequenza ogni 5 minuti. Per il 5 e 6 luglio 2022 è stato indetto uno sciopero nazionale dei taxi. Comune di Napoli ed ANM rafforzano il trasporto pubblico. Utilizzati 16 Alibus sulla tratt Capodichino, Stazione Centrale, Porto. La capacità di trasporto raddoppia e la frequenza delle corse è nell’ordine di 5 minuti”.

“Personale ANM e Polizia municipale aiutano nella bigliettazione e garantiscono regolarità delle attività in Aeroporto e alla Stazione centrale. In molti Alibus è disponibile la modalità Tap and Go con Carte di credito e Bancomat, che consente di pagare il viaggio semplicemente sfiorando la validatrice presente sul bus. I biglietti possono essere pre-acquistati con le App di ANM e di Unico Campania o dalle emettitrici interne all’aeroporto, lato terminal arrivi. Questa modalità è fortemente consigliata per evitare code in fase di salita a bordo in quanto è attiva modalità fast track”.