Patti Smith a Napoli. Innamorata di Vesuvio, Caravaggio e caffè: “Qui è sacro”

Patti Smith a Napoli per ammirare Caravaggio. La sacerdotessa del rock ha approfittato dell’impegno di questa sera nel Teatro Grande degli Scavi di Pompei, dove terrà un concerto, per visitare la città di Napoli e recarsi a visitare uno dei suoi gioielli: il Pio Monte della Misericordia che tra le tante eccezionali bellezze contiene anche una tela di Caravaggio, le Sette Opere di Misericordia. È stato il museo napoletano a pubblicare alcuni scatti della visita, dove si vede l’artista ammirare la tela di Caravaggio e poi firmare una dedica sul libro degli ospiti illustri.

Patti Smith incantata da Napoli

Nella giornata di ieri, sul profilo Instagram Patti Smith ha anche pubblicato un post con due foto: il panorama con il Vesuvio e del caffè. La didascalia dice: “This is where I am. Naples. Where coffee is holy” (Qui è dove sono. Napoli. Dove il caffè è sacro).