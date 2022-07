Napoli, nuova operazione Alto Impatto: più poliziotti nelle strade contro i criminali

Numerose forze di polizia in arrivo a Napoli, anche con modalità Alto Impatto. È stato annunciato in una nota del Ministero dell’Interno e deciso nella giornata di oggi nella sede della Prefettura di Napoli, dopo un punto della situazione effettuato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Claudio Palomba.

Nuova operazione Alto Impatto a Napoli

Nel corso della riunione è emersa la preoccupazione per i recenti episodi di criminalità, anche da parte di minorenni, sia in zone centrale che periferiche della città di Napoli. Per arginare tali fenomeni sarà perciò incrementata la presenza sul territorio di agenti.

Uno scatto in avanti deve fare anche la videosorveglianza: per il prossimo 1° agosto è stata fissata una riunione che ha lo scopo di mettere in campo le strategie per accelerare l’attuazione dei progetti in corso. All’incontro parteciperanno il direttore centrale dei Servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale del ministero, il sindaco di Napoli, il soprintendente locale Beni architettonici e Paesaggio e i vertici territoriali delle Forze dell’ordine. Nella stessa giornata vi sarà un incontro con le associazioni di categoria per acquisire la loro disponibilità a erogare contributi dedicati per incrementare il numero dei dispositivi tecnologici di controllo del territorio nelle aree più a rischio della città.

Continua l’operazione Strade Sicure con l’Esercito

Sempre in un’ottica di potenziamento delle politiche di sicurezza, è stato, inoltre, rimodulato il contingente militare dell’operazione “Strade Sicure”, per la vigilanza di obiettivi individuati di volta in volta nelle zone più coinvolte dalla movida e dal fenomeno delle “stese”.