Il Comune di Napoli cerca volontari per il canile comunale: come fare domanda

Il Comune di Napoli seleziona volontari per La collina di Argo, il centro comunale per l’accoglienza dei cani che possono essere adottati dai cittadini.

Il Comune di Napoli cerca volontari per il canile comunale

La Collina di Argo è un centro comunale che accoglie cani che cercano una casa, ma non solo, è un luogo dove fare esperienza e conoscere davvero che cosa significhi entrare in relazione con un animale e con un cane in particolare. Il centro è un canile dinamico per l’accoglienza rotativa di cani destinati all’adozione. Ci sono diversi modi per aiutare i cani ospiti della struttura: frequentando il canile come volontario, adottando un cane e donando eventuali liberalità al Comune di Napoli, finalizzate alla migliore funzionalità del complesso.

Frequentare il centro comunale per l’accoglienza cani La Collina di Argo come volontario è un’esperienza che arricchisce, che regala tanta felicità: si dona un po’ del proprio tempo ma quello che si riceve è molto di più. I cani ospiti sono spesso disabituati all’interazione, devono essere aiutati a ritrovare fiducia. Le passeggiate e i giochi nelle aree di sgambamento sono un eccellente regalo e un fondamentale contributo per migliorare le condizioni di vita dei cani e favorire il loro benessere.

Come presentare la domanda

Per diventare volontario è possibile presentare la domanda entro il 28 febbraio con le modalità indicate sul sito del Comune di Napoli. Chiunque abbia raggiunto la maggiore età può presentare la domanda in qualsiasi momento utilizzando il modello indicato sul portale, allegando copia del documento di riconoscimento, inoltrandola agli indirizzi: tutela.animali@comune.napoli.it / tutela.salute@pec.comune.napoli.it. I volontari saranno scelti in base ad un colloquio e seguiranno un corso di formazione curato dall’Asl Napoli 1. Al termine del corso riceveranno un attestato.