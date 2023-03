Napoli, vince a 22 anni il concorso per l’Agenzia delle Entrate: Maria è la più giovane d’Italia

Maria D’Antuono ha solo 22 anni ed è la dipendente più giovane d’Italia. Ha vinto il concorso nell’Agenzia delle Entrate ed è napoletana. Tra oltre centomila candidati è rientrata tra i 2.300 vincitori finali.

Maria D’Antuono vince il concorso all’Agenzia delle Entrate

“Frequento la scuola da quando avevo poco più di un anno e, dopo ventun anni, non ho ancora terminato. C’è ancora tanto da imparare.

Ho sostenuto esami, formulato discorsi, memorizzato migliaia di concetti ma uno dei più significativi e riflessivi che ho incontrato durante i miei studi appartiene all’economista Rawls“, ha scritto sui social.

“Lui sosteneva che per raggiungere il benessere all’interno della società ogni forma di diseguaglianza e discriminazione tra ricco e povero doveva essere abolita, eliminata, così da permettere loro di raggiungere eguali risultati. Rawls però allo stesso tempo riteneva che quando quella diseguaglianza permetteva al povero di migliorare la propria posizione sociale e/o lavorativa tanto da superare persino il ricco, allora andava necessariamente protetta, tutelata“, ha continuato.

“Per povertà si intende la posizione di svantaggio nella quale si trovano alcuni membri della società, ovvero la maggior fatica che devono impiegare per raggiungere risultati che altri riescono ad ottenere con più facilità a causa del diverso contesto dalla quale provengono.

Raggiungere questo piccolo importante risultato non è stato facile, anzi… la me di qualche anno fa lo credeva impossibile ed irrealizzabile, circoscritto ad una ristretta cerchia ma, posso dire oggi, di essere consapevole che con un po’ di sacrificio, impegno, determinazione, curiosità, voglia di fare, ed anche con un pizzico di sete di riscatto, è possibile realizzare i propri sogni. Questo è soltanto l’inizio“, ha concluso.