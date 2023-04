Pizza Village, la proposta: “Facciamolo al Centro Direzionale, ma meglio non farlo proprio”

In queste ore si sta ancora decidendo sulla location del Pizza Village, finora organizzato sul lungomare di Napoli. Secondo il sindaco Manfredi “via Caracciolo non può diventare una fiera permanente”, ma intanto sulla nuova location assegnata al parco Virgiliano di Posillipo c’è già stata la reazione del web, oltre che di personaggi politici locali e regionali.

Napoli Pizza Village, la proposta: “Facciamolo al Centro Direzionale”

“Dopo aver trasformato i decumani nel grande intestino ed il lungomare di Napoli, come ostaggio dei pizzettari, ora la priorità per il sindaco di Napoli è dove allocare il Pizza Village – dichiara il consigliere Regionale Maria Muscarà – Lasciate in pace il Parco Virgiliano ed il Lungomare!”.

“Questo è lo specchio della nostra società, la mancanza di cultura, dove il cibo deve prevalere e tutto il resto può aspettare, dove per ogni libreria che chiude si apre una pizzeria. Se per la classe dirigente comunale, queste Kermesse hanno lo scopo di “rianimare” un quartiere, lo faccia al Centro Direzionale con parcheggi in quantità ed una zona ormai morta, uno spazio senza disturbare chi vuole dormire, con la ferrovia a due passi”.

“Caso contrario, non fatelo proprio! Napoli ha bisogno di altri investimenti e nessuno ne sentirà la mancanza, i turisti a Napoli già vengono per la pizza, purtroppo “solo” per quello! Non è questa la crescita del territorio, ma solo il trionfo dell’usa e getta e noi di tutto abbiamo bisogno ma non di altro rifiuto! Napoli ha bisogno di una rivoluzione culturale, perché di rivoluzioni culinarie ne siamo pieni abbastanza”.