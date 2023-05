Napoli-Salernitana, migliaia di tifosi bloccati da un guasto sulla Linea 2: cosa è successo

Che la situazione trasporti a Napoli non sia eccellente è cosa saputa, nonostante gli sforzi ed addirittura qualche progresso compiuto negli ultimi anni. Era immaginabile dunque che si sarebbe verificato qualche disagio sul fronte mobilità nella giornata di oggi, in vista della festa scudetto poi rinviata, ma che aveva comunque riversato migliaia di persone in strada con il contemporaneo blocco della circolazione stradale. A peggiorare il tutto il guasto di un treno sulla Linea 2 che, intorno alle ore 18, ha causato l’interruzione delle corse tra Mergellina e Fuorigrotta.

Napoli-Salernitana, migliaia di tifosi bloccati per un guasto sulla Linea 2

Migliaia di persone si sono così ammassate all’esterno della stazione Campi Flegrei. Tutte quante anelavano un ritorno a casa dopo la relativa delusione per il pareggio tra Calcio Napoli e Salernitana, ma hanno trovato il cancello chiuso con l’impossibilità di entrare e salire sul convoglio che li avrebbe portati a destinazione.

Cosa è successo

Il guasto sarebbe stato causato da un fumogeno acceso all’interno di un treno da alcuni incoscienti che, in tal modo, hanno provocato l’arresto di un treno sui binari in attesa dell’intervento dei tecnici a ripristinare la sicurezza. A correre in auto di Trenitalia è stata EAV che, vista l’enorme affluenza di persone, ha deciso di estendere le corse della Cumana anche se originariamente era stato previsto l’annullamento del prolungamento dell’orario di esercizio in caso di mancata festa.

Una criticità nata, insomma, dal concorso di più fattori: prima di tutto il blocco delle corse della metropolitana Linea 2 per un guasto causato da scellerati, poi l’esigenza della massa tutta di tornare alle rispettive abitazioni.