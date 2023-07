Clamoroso: in vendita i biglietti per le amichevoli del Napoli, ma Ticketone sbaglia sede

Il Calcio Napoli ha ufficializzato le quattro amichevoli che gli uomini di Rudi Garcia disputeranno a Castel Di Sangro nel corso del secondo ritiro previsto dal 28 luglio al 12 agosto 2023. Il sito Ticketone ha messo in vendita i tagliandi, ma fate attenzione: la sede degli incontri non sarà lo Stadio Diego Armando Maradona, bensì lo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Questo quanto comunicato ufficialmente dalla Società Sportiva Calcio Napoli attraverso il sito ufficiale.

In occasione del ritiro di Castel di Sangro, i Campioni d’Italia saranno impegnati in quattro amichevoli di livello internazionale, tutte in scena allo stadio Teofilo Patini.

Le quattro amichevoli che la Società Sportiva Calcio Napoli disputerà a Castel di Sangro

Sabato 29 Luglio alle ore 18:30 Napoli vs Hatayspor

Mercoledì 2 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs Girona Futbol Club

Domenica 6 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs FC Augsburg

Venerdì 11 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs Apollon Limassol

Amichevoli Società Sportiva Calcio Napoli a Castel di Sangro, i prezzi dei biglietti

La vendita dei tagliandi, per ogni singolo evento, avrà inizio Martedì 25 luglio 2023 alle ore 10.00. Nei settori Distinti e Tribuna saranno applicate tariffe ridotte per gli Under 14. Questi i prezzi dei biglietti per ogni singola amichevole in programma:

Tribuna

Intero € 40,00

Under 14 € 25,00

Distinti

Intero € 25,00

Under 14 € 14,00

Curve

Intero € 14,00 (non sono previste tariffe ridotte)

I biglietti potranno essere acquistati on line, sul sito di Ticketone. Una volta completata la procedura, l’acquirente riceverà a mezzo mail il titolo in formato digitale (print@home), che potrà esibire agli ingressi dello stadio Patini di Castel di Sangro. In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore. La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e rispettare il Codice di Condotta della SSC Napoli.

Amichevoli Società Sportiva Calcio Napoli a Castel di Sangro, dove vedere le partite

La Società Sportiva Calcio Napoli comunica che tutte e quattro le gare saranno trasmesse sulla piattaforma satellitare di SKY in modalità Pay per View, il costo di ogni gara sarà di 9,99€.